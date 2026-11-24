Ejército captura a ocho presuntos integrantes de la facción del Chapo Isidro en Sinaloa; decomisan armas de alto poder y seis vehículos

Un nuevo operativo de seguridad en Sinaloa dejó como resultado la captura de ocho presuntos integrantes de la facción criminal de los Beltrán Leyva, vinculada con Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", además del aseguramiento de un arsenal, equipo táctico y seis vehículos.

La detención fue realizada por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con personal de seguridad estatal, durante un despliegue en las inmediaciones del poblado El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

De acuerdo con el reporte de las autoridades militares, los efectivos realizaban recorridos de reconocimiento cuando fueron atacados con armas de fuego por presuntos integrantes de una organización delictiva. Tras responder a la agresión, consiguieron detener a ocho personas, entre ellas un menor de edad.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo. Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N; y el aseguramiento de 1 ametralladora Cal. .50”, 1 fusil Barrett Cal. .50”, 1 ametralladora Minimi Cal. 5.56 mm, 6 armas largas, 4 armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y 6 vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras. Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026 Detenidos estarían relacionados con bloqueos en Sinaloa Las autoridades señalaron que los ocho capturados presuntamente forman parte de la estructura criminal de los Beltrán Leyva, específicamente de la facción identificada con "El Chapo Isidro". Además, fueron señalados por su posible participación en los bloqueos registrados el 20 de noviembre, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, quien fue capturado durante un operativo federal en Sinaloa. La intervención militar en El Platanito se efectuó como parte de las acciones posteriores a ese arresto, que provocó una serie de hechos violentos en distintos puntos de la entidad. Decomisan ametralladoras, fusiles y vehículos blindados Durante la intervención, los elementos de seguridad localizaron armamento de alto poder y diversos materiales presuntamente utilizados por el grupo delictivo. Entre los objetos asegurados se encuentran: Una ametralladora calibre .50.

Un fusil Barrett calibre .50.

Una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros.

Seis armas largas.

Cuatro armas cortas.

Droga, cargadores y municiones de distintos calibres.

Equipo táctico diverso.

Seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal. Uno de los automóviles también contaba con una torreta acondicionada para instalar ametralladoras, de acuerdo con el inventario presentado por las autoridades. Los ocho detenidos serán entregados a la FGR Tras concluir el operativo, las personas capturadas y los objetos decomisados quedaron bajo el procedimiento correspondiente para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán. La autoridad ministerial será responsable de continuar las investigaciones y determinar la posible responsabilidad de los detenidos en los delitos que se les atribuyen. La captura de estas ocho personas ocurre en medio del despliegue de seguridad que se mantiene en Sinaloa tras el arresto de "El Chapo Isidro", considerado uno de los principales líderes de la organización criminal de los Beltrán Leyva.