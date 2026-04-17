Detienen a nueve presuntos integrantes del CJNG

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades de San Luis Potosí correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo realizado en el municipio de Villa de Reyes, como parte de acciones coordinadas para combatir a grupos delictivos en la entidad.

La intervención fue encabezada por la Guardia Civil Estatal en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación, quienes identificaron a los detenidos como objetivos prioritarios vinculados con actividades delictivas en la región.

¿Qué se aseguró durante la intervención?

Durante el operativo, los elementos de seguridad lograron asegurar armas de fuego, cargadores, equipo táctico y diversas dosis de droga con características de mariguana y cristal.

Además, fueron decomisadas tres camionetas con reporte de robo vigente, las cuales presuntamente eran utilizadas por los detenidos para sus actividades.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Los nueve detenidos fueron identificados como presuntos integrantes del CJNG y considerados objetivos relevantes dentro de las investigaciones en curso.

Tras su captura, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme avancen las indagatorias.