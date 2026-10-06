Detienen a nueve por presunto robo a transportistas en San Luis

La captura se llevó a cabo durante un cateo en un inmueble investigado por posible vínculo con actividades de robo a transportistas en la carretera federal 57

Como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, nueve personas fueron detenidas en San Luis Potosí por su presunta relación con el robo al autotransporte federal, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, la captura se llevó a cabo durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble que era investigado por su posible vínculo con actividades de robo a transportistas que operan sobre la carretera federal 57, una de las rutas logísticas más importantes del país.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

Aseguran material durante cateo

Las autoridades aseguraron un importante arsenal utilizado presuntamente para la comisión de este tipo de delitos, entre ellos 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos y cargadores. Asimismo, fueron decomisados seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

A través de sus redes sociales, García Harfuch destacó que el resultado representa un avance en la estrategia para combatir el robo al transporte de carga y fortalecer la seguridad de los operadores que transitan por la carretera 57, una vía que ha sido señalada en diversas ocasiones por el riesgo que representa para los transportistas.

El titular de la SSPC también reconoció la colaboración del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, así como de las autoridades locales que participaron en las labores de inteligencia y ejecución del cateo.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer la identidad de los detenidos ni los delitos específicos que les serían imputados. Sin embargo, los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el desarrollo de las acciones judiciales subsecuentes.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las estructuras criminales dedicadas al robo al autotransporte de carga, un delito que genera afectaciones económicas a empresas y transportistas, además de comprometer la seguridad en los principales corredores carreteros del país.