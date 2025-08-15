Detienen a nueve personas y decomisan arsenal en Sinaloa

Operativos en Sinaloa dejaron nueve detenidos, incluido un menor, y el decomiso de armas largas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y droga

El arresto de nueve personas, entre ellas un menor de edad, y el decomiso de armas largas, miles de cartuchos, equipo táctico, vehículos y droga fue el saldo de una serie de operativos este jueves en el estado de Sinaloa.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal, informó en un comunicado el Gabinete de Seguridad.

En un patrullaje terrestre en el poblado Bariometo, municipio de Navolato, agentes de las fuerzas armadas interceptaron a un grupo de individuos que intentó huir y capturaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

En esta acción, decomisaron un vehículo, cuatro armas largas, 16 cargadores, dos magazines, 478 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 ponchallantas y 50 dosis de hierba seca con características de marihuana.

A la par, en Los Mochis, municipio de Ahome, también en Sinaloa, fueron detenidas cuatro personas.

En esta acción, las autoridades incautaron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de distintos calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía polvo blanco similar a la cocaína.

En una tercera intervención, en el poblado Adolfo López Mateos, Tamarindo, en Culiacán, agentes de la Marina arrestaron a una persona y decomisaron dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, un casco táctico, dos radios y cerca de 119 gramos de polvo blanco con apariencia de cocaína.

El estado de Sinaloa es uno de los más vigilados por el Gobierno de México tras contar con la fuerte presencia del Cartel de Sinaloa, uno de los designados como grupos terroristas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el titular de la SSPC, Omar Harfuch, desde la disputa en septiembre de 2024 entre Los Chapitos y Los Mayos, se han detenido a unas 1,500 personas, decomisado más de 3,000 armas de fuego, desmantelado unos 100 laboratorios de producción de metanfetamina y asegurado casi 55 toneladas de droga.