Detienen a mujer rumbo a Mexicali con armas y cartuchos

La mujer fue arrestada en el lugar y posteriormente quedó sujeta a un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de armas

Una mujer estadounidense fue detenida en el puerto fronterizo de Calexico, California, luego de que autoridades localizaran un arsenal oculto en el vehículo que conducía cuando intentaba ingresar a Mexicali, Baja California.

El caso volvió a encender las alertas sobre el tráfico ilegal de armas hacia México, especialmente en una de las rutas fronterizas consideradas clave para el traslado de armamento hacia organizaciones criminales.

Armas y cartuchos estaban ocultos dentro del vehículo

La mujer, de 35 años de edad, conducía un automóvil Honda Accord hacia la garita centro de Mexicali cuando agentes fronterizos le ordenaron someterse a una inspección secundaria.

De acuerdo con el reporte oficial de la Patrulla Fronteriza, un escáner y un agente canino detectaron irregularidades en distintas partes del vehículo, principalmente en la defensa trasera y en una de las puertas posteriores.

Tras la revisión física, las autoridades localizaron seis pistolas, 12 cargadores y 1,895 cartuchos ocultos dentro del automóvil.

El arsenal estaba distribuido en 18 paquetes escondidos en compartimentos del vehículo, presuntamente con destino hacia territorio mexicano.

Autoridades investigan posible red de tráfico de armas

El hallazgo provocó la intervención de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes aseguraron las armas, los cargadores, las municiones y el vehículo utilizado para el traslado.

La mujer fue arrestada en el lugar y posteriormente quedó sujeta a un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de armas.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para determinar si el cargamento estaba vinculado con alguna red de tráfico de armamento hacia organizaciones criminales que operan en México.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si existen más personas involucradas en el caso.

Frontera entre California y Baja California sigue bajo vigilancia

El decomiso ocurre en medio del reforzamiento de operativos de seguridad en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México, donde agencias estadounidenses buscan frenar el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.

Autoridades de ambos países han señalado en distintas ocasiones que una gran parte del armamento utilizado por grupos criminales en México proviene del mercado ilegal estadounidense.

La ruta entre California y Baja California es considerada una de las zonas más sensibles para el tráfico de armas, drogas y dinero entre ambos países.