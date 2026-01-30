Detienen a mujer por mandar matar a su esposo en Chiapas

La captura ocurre 1 año y cinco meses después de los hechos, ya que la mujer se encontraba prófuga de la justicia en el estado de Oaxaca, en donde fue detenida.

Autoridades lograron capturar a una mujer señalada por planear el homicidio de su esposo en Chiapas.

La captura ocurre 1 año y cinco meses después de los hechos, ya que la mujer se encontraba prófuga de la justicia en el estado de Oaxaca, en donde fue detenida.

Fue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración interinstitucional, quien ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de la mujer identificada solamente con las siglas E.H.G., por el delito de Homicidio Calificado.

CRIMEN

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2024, cuando la esposa de la víctima, identificada con las iniciales J.A.C.G., presuntamente planeó el homicidio y solicitó a otra persona -con quien mantenía una relación sentimental- que se encargara de ejecutar el crimen, aprovechando que su esposo se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Las Águilas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las investigaciones establecen que, en esa fecha y al encontrarse la víctima sola, el agresor ingresó al domicilio y realizó disparos de arma de fuego en su contra, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Posteriormente, el responsable se apoderó de diversos objetos, entre ellos una computadora portátil, un teléfono celular, una mochila, así como dinero en efectivo, que se encontraban en la sala del inmueble, para luego huir con rumbo desconocido a bordo de un taxi.

DESCUBREN MENSAJES

Como parte de las indagatorias, se estableció que desde el 17 de mayo de 2024 existían mensajes y grabaciones de audio enviados por la esposa de la víctima a la persona que habría ejecutado el homicidio, elementos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Tras tener conocimiento del caso, derivado de una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Chiapas y la Fiscalía de Oaxaca, se llevaron a cabo trabajos de investigación y localización que permitieron establecer el paradero de la mujer en territorio oaxaqueño.

Tras su detención, E.H.G. fue trasladada al estado de Chiapas, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación legal.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA ENFRENTAR?

En Chiapas, el homicidio es sancionado con severidad, especialmente cuando se trata de un homicidio calificado, como ocurre en casos donde el crimen es planeado, ejecutado por encargo o cometido con ventaja y premeditación.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Chiapas, este delito puede castigarse con penas que van de 25 hasta 50 años de prisión, además de multas y la obligación de reparar el daño a las víctimas indirectas.

Las autoridades consideran este tipo de hechos como especialmente graves, ya que confluyen varias agravantes, entre ellas la relación conyugal, el abuso de confianza, la premeditación y el uso de un tercero para cometer el homicidio.