Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Detienen a mujer por explotación sexual de una niña de 12 años

Por: Emmanuel Escamilla

08 Agosto 2025, 11:50

05

05

Compartir

Paula Verónica 'N' fue aprehendida en Ecatepec por la Fiscalía mexiquense, acusada de transportar a una menor de 12 años para su explotación sexual

Detienen a mujer por explotación sexual de una niña de 12 años
Publicidad

aula Verónica “N” fue arrestada tras una operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Se le acusa de su probable participación en un delito de trata de personas, específicamente la explotación sexual de una menor de edad.

De acuerdo a la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio. Paula Verónica “N”, presuntamente en complicidad con otro individuo, trasladó a una niña de 12 años a un inmueble en la colonia Santa Clara, Ecatepec.

La menor fue obligada a participar en actos sexuales a cambio de dinero, del cual ambos adultos se habrían beneficiado.

Tras una exhaustiva investigación, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Paula Verónica “N”.

La detención se llevó a cabo en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, también en Ecatepec. Posteriormente, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde se determinará su situación legal.

Cabe señalar que la detenida quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas o días.

Comentarios