Detienen a mujer ligada a red de contrabando de combustible

La FGR detuvo en Ciudad de México a Guadalupe “N”, con lo que suman nueve arrestos por una red de contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de una mujer identificada como Guadalupe “N”, señalada por su presunta participación en una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos.

La captura se realizó en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde agentes cumplimentaron una orden de aprehensión relacionada con los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Tras su arresto, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La FGR reconstruyó el funcionamiento de la red

De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente utilizaba empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros para introducir y distribuir combustible de manera ilegal. La Fiscalía también investiga la posible participación de servidores públicos.

Uno de los mecanismos detectados consistía en trasladar hidrocarburos mediante vías férreas y reportar ante las autoridades cantidades inferiores a las realmente transportadas. En otros casos, el producto habría sido declarado como una mercancía distinta con el objetivo de evadir impuestos.

La FGR señaló además que el combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación antes de ser colocado en el mercado.

Ya suman nueve personas detenidas

Con la captura de Guadalupe “N”, nueve personas han sido aprehendidas en relación con esta investigación. La Fiscalía informó que ocho de ellas ya fueron vinculadas a proceso.

El expediente también está relacionado con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido en julio pasado junto con otras personas por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

La FGR sostiene que la estructura investigada utilizaba declaraciones aduaneras falsas o incompletas y que, en algunas operaciones, se reportaba únicamente el 10 % del volumen de combustible que realmente era transportado.

Según la Fiscalía, las operaciones atribuidas a esta estructura habrían ocasionado un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y esclarecer el funcionamiento de la presunta red de contrabando de hidrocarburos.

Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. Dirigentes de la oposición, por su parte, han señalado el caso como una presunta persecución política.