Detienen a mujer en Neza por prenderle fuego a su pareja

Tras brindarle los primeros auxilios en el lugar, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de especialidades, donde permanece internada

Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a una mujer identificada como Yesenia "N", de 34 años de edad, señalada como presunta responsable de atentar contra la vida de su pareja sentimental al rociarle gasolina y prenderle fuego durante un conflicto al interior de su vivienda.

Los hechos se registraron en un inmueble de la colonia San Agustín. De acuerdo con el reporte oficial, agentes adscritos al Sector 14 "Izcalli" realizaban patrullajes preventivos cuando fueron alertados a través del Centro de Mando sobre una persona con lesiones graves por quemaduras.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron al hombre con heridas de consideración y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Tras brindarle los primeros auxilios en el lugar, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de especialidades, donde permanece internada bajo atención médica intensiva.

Indagatorias e investigación en curso

Las investigaciones preliminares y los testimonios recabados en la escena apuntan a que la agresión ocurrió en medio de una acalorada discusión de pareja. De manera preliminar, se presume que Yesenia "N" vertió el combustible sobre el hombre y posteriormente le prendió fuego.

Tras controlar la situación y asegurar la atención médica de la víctima, los oficiales procedieron con el arresto de la mujer. Luego de leerle sus derechos constitucionales, fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica en las próximas horas.