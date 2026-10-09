Detienen a mujer con más de 176 mil dólares en Tijuana

El hallazgo se registró durante una revisión al vehículo en el cual se trasladaba la mujer, en la que participó un elemento canino

Una mujer fue detenida en Tijuana, Baja California, luego de que autoridades localizaran más de 176 mil dólares en efectivo durante una inspección al vehículo en el que se trasladaba.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que el hallazgo ocurrió durante una revisión en la que participó un elemento canino.

La inspección permitió localizar miles de billetes de diferentes denominaciones en el interior de la unidad.

En total, las autoridades contabilizaron $176,640 dólares, cantidad que equivale a aproximadamente $3 millones 208 mil 255 pesos.

En #Tijuana, #BajaCalifornia, durante la inspección de un vehículo que ingresó por el carril destinado a vehículos ligeros, personal de @Defensamx1, #SSPC y @AduanasMx, detuvo a una persona y aseguró 176 mil 640 dólares. https://t.co/krl78u8pit https://t.co/Ayr6NmzbmU — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 7, 2026 De acuerdo con la información proporcionada por Aduanas, el efectivo estaba compuesto por 8,462 billetes de $20 dólares, además de 100 billetes de $10 dólares, 96 de $50 dólares y 16 billetes de $100 dólares. En conjunto, fueron 8,674 billetes los que se localizaron durante la inspección. Tras contabilizar el dinero, las autoridades procedieron a detener a la mujer que viajaba en el automóvil. La ANAM informó que la mujer fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y establecer, como parte de las investigaciones, el origen y destino del dinero asegurado. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no establece que la mujer haya sido vinculada de manera definitiva con algún delito. La dependencia también compartió fotografías relacionadas con el aseguramiento. En las imágenes se observa un automóvil color gris durante la inspección, así como a la mujer que fue detenida. La persona aparece con una chamarra negra y pantalón de mezclilla.