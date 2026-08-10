Detienen a mujer con 81 billetes falsos en Cuauhtémoc

Una mujer de 34 años fue detenida en la colonia Centro con 81 billetes falsos y diversos documentos y tarjetas, informó la SSC

Una mujer de 34 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser señalada por presuntamente intentar realizar compras con un billete falso en un establecimiento de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en la zona del cruce de Palma Norte y República de Cuba. En ese punto, una trabajadora de un comercio solicitó apoyo a los policías y explicó que una mujer había intentado pagar varios productos con billetes que consideró falsos debido a la ausencia de algunos elementos de seguridad.

Policías localizaron a la presunta responsable

Después de recibir las características físicas de la mujer y conocer la dirección hacia la que había escapado, los agentes realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores.

La probable responsable fue localizada y los policías efectuaron una revisión preventiva, durante la cual encontraron diversos objetos, entre ellos 81 billetes presuntamente falsos.

También llevaba documentos y tarjetas

Además del dinero, los agentes aseguraron 20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México, 13 pasaportes, seis credenciales del INE y tres tarjetas de circulación.

En la revisión también fueron localizadas 10 tarjetas de plástico con logotipos de distintas instituciones, 11 hojas que contenían imágenes de billetes de 100 dólares y 16 sellos de golpe con diferentes logotipos.

La SSC de la Ciudad de México informó que la mujer fue detenida y trasladada, junto con todos los objetos asegurados, ante el Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de la detenida y continuar con las investigaciones para establecer el origen y posible uso de los objetos encontrados.