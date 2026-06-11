Detienen a maestro en Ecatepec por presunto abuso contra menor

La Fiscalía también dio a conocer que el detenido enfrenta otro proceso penal distinto, igualmente por el delito de abuso sexual contra una menor de edad.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Víctor Iván 'N', maestro de una secundaria ubicada en el municipio de Ecatepec, quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con la autoridad, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del maestro como parte de una investigación relacionada con hechos denunciados previamente.

Tras ser capturado, el hombre fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía mexiquense también dio a conocer que el detenido enfrenta otro proceso penal distinto, igualmente por el delito de abuso sexual contra una menor de edad.

En ese expediente previo, el imputado ya había sido vinculado a proceso y se encontraba sujeto a una medida cautelar consistente en garantía económica.