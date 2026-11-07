Detienen a maestra que ofrecía plazas falsas de policía en Edomex

La docente presuntamente pedía 40 mil pesos a sus alumnos para ingresar a la Policía de Investigación de la Ciudad de México

Una profesora de Criminalística fue detenida en Naucalpan, Estado de México, luego de que una de sus alumnas la denunciara por presuntamente ofrecerle una plaza como agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México a cambio de dinero.

La mujer, identificada como Ana Karen “N”, de 31 años, habría aprovechado su relación con los estudiantes de una universidad donde impartía clases para ofrecerles supuestas oportunidades de ingreso a la corporación por un pago de 40 mil pesos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la docente fue detenida el 5 de noviembre de 2026, durante un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación en coordinación con autoridades del Estado de México. La imputada es investigada por su probable participación en el delito de fraude específico.

Así ofrecía plazas de la Policía de Investigación a sus alumnos

De acuerdo con las indagatorias, en julio de 2026 la profesora comenzó a promover las supuestas vacantes mediante un grupo de WhatsApp, en el que explicaba a los estudiantes cómo podrían incorporarse a la Policía de Investigación de la capital del país.

La propuesta consistía en entregar documentación personal y cubrir 40 mil pesos mediante tres depósitos bancarios. El esquema de pago que presuntamente planteaba era el siguiente:

Primer depósito: seis mil pesos como anticipo.

seis mil pesos como anticipo. Segundo depósito: 17 mil pesos.

17 mil pesos. Tercer depósito: 17 mil pesos.

17 mil pesos. Total: 40 mil pesos por la supuesta plaza.

Los pagos debían realizarse a una cuenta bancaria proporcionada por la propia docente. La oferta incluía la promesa de facilitar el ingreso de los interesados a la corporación policial.

Una alumna entregó seis mil pesos y presentó la denuncia

Una de las estudiantes aceptó la propuesta y realizó el primer depósito de seis mil pesos el 9 de agosto de 2026. Sin embargo, posteriormente comenzó a sospechar que podía tratarse de un engaño, por lo que decidió acudir ante la Fiscalía capitalina.

La denuncia fue presentada el 9 de septiembre. A partir de ese momento, el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el ofrecimiento de las supuestas plazas y el dinero entregado por la estudiante.

Como parte de las diligencias, las autoridades reunieron datos de prueba y dictámenes periciales que permitieron solicitar ante un juez una orden de aprehensión contra Ana Karen “N” por el delito de fraude específico.

Detienen a la profesora en Naucalpan y la trasladan a Santa Martha Acatitla

La orden judicial fue ejecutada el jueves 5 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes contaron con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La detención se realizó en Naucalpan de Juárez, municipio donde la mujer impartía clases de Criminalística en una institución universitaria.

Después de su captura, Ana Karen “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

Fiscalía busca a otros posibles afectados por las plazas falsas

Tras la detención, la Fiscalía capitalina hizo un llamado a las personas que hayan recibido ofertas de ingreso a la Policía de Investigación por parte de la profesora para que acudan a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

La institución señaló que los testimonios de posibles afectados pueden ayudar a identificar a otras víctimas, establecer el alcance de los hechos y avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, el caso se encuentra bajo investigación y será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad de la imputada.