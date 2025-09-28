Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole

Autoridades detuvieron a la madre y padrastro de Paloma Nicole, señalados por omisión y falsificación en la cirugía estética donde murió la adolescente

Este sábado se logró la detención de la madre de Paloma Jazmín N. y su padrastro, Víctor N., implicados en la cirugía estética en la que falleció la adolescente de 14 años.

De acuerdo con la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, ambos fueron capturados alrededor de las 11:42 horas como parte de las investigaciones por omisiones de cuidado y encubrimiento.

Las autoridades señalan a Paloma Jazmín como autora directa y a Víctor N. como cómplice, ya que la menor vivía con ellos y fue sometida al procedimiento médico sin el consentimiento del padre.

También se indagan posibles delitos de falsificación de documentos, uso de información falsa y usurpación de funciones del personal de salud.

Durante la investigación salió a la luz que se manipuló un documento médico y se ocultó información al padre de la adolescente para mantenerlo alejado del caso.

Ambos detenidos quedaron a disposición del juez y se solicitará prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas de la muerte de Paloma Nicole.