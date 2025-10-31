Detienen a líder regional del CJNG en Tabasco; era ex policía

Leonardo "N", es vinculado con una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

Como resultado de un operativo conjunto desplegado en el estado de Chiapas, se detuvo a un hombre identificado como Leonardo "N", presunto líder regional de un grupo delictivo y ex policía en Tabasco.

De acuerdo con las líneas de investigación, se obtuvieron diversos datos que señalaron el vinculo del ex funcionario público con un grupo criminal.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, los efectivos detuvieron a Leonardo "N", al ser vinculado con una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

El hombre de 55 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En estas acciones para desarticular a grupos criminales en México participaron elementos de a Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, GUardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de los estados de Tabasco y Chiapas.