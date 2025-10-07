Detienen a líder de facción dedicada al secuestro en Durango

García Harfuch detalló que durante este arresto también se detuvo a otras seis personas y se aseguraron cinco inmuebles relacionados con actividades delictivas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este lunes de la detención, en el estado de Durango, de José Luis 'N', alias ‘Don José’, quien cuenta con “orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas”.

En una publicación en su cuenta de X, García Harfuch detalló que durante este arresto en el norte de México también se detuvo a otras seis personas y se aseguraron cinco inmuebles relacionados con actividades delictivas.

En un comunicado, la SSPC precisó que este operativo se derivó del desarrollo de líneas de investigación relacionadas con el secuestro y tráfico de personas, de esta manera se ubicaron los cinco inmuebles en el municipio de Durango, los cuales eran utilizados para estas actividades ilícitas.

“Los agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas seis personas, entre las que se encuentra José Luis 'N', identificado como líder de la célula delictiva”, apuntó el documento.

Según fuentes oficiales, al detenido se le identificó como José Luis Delgadillo López, quien es considerado líder de una facción delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la organización delictiva Cabrera Sarabia, del grupo Los Mayos.

Mientras que a los otros seis capturados se les identificó como Diana Estefanía Villalobos Rueda, alias ‘Patrona’, José Juan Quiñones Galván, Rocío Quiñones Galván, alias ‘Licenciada’, José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández.

Durante la inspección también se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos, una motocicleta.

El operativo estuvo encabezado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con elementos de la SSPC, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJ).