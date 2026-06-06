Detienen a líder de abogados por presunto fraude en Zacatecas

Tras su detención, en la noche del jueves 4 de junio, José Pablo “N” quedó sujeto a prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la detención de José Pablo “N”, presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas y ex titular de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude inmobiliario.

De acuerdo con la investigación, el abogado habría ofrecido terrenos residenciales en un fraccionamiento que presuntamente no existía, lo que derivó en denuncias penales por afectaciones económicas contra varias personas.

Lo acusan de vender terrenos en fraccionamiento inexistente

La imputación inicial señala que José Pablo “N” habría defraudado a tres personas por un monto superior a 900 mil pesos, mediante promesas de compraventa de lotes habitacionales.

Las víctimas habrían entregado recursos con la expectativa de adquirir terrenos, pero el desarrollo inmobiliario ofrecido no contaba con existencia física conforme a los señalamientos integrados en la carpeta de investigación.

El caso es investigado por la Unidad Especializada en Delitos de Fraude de la Fiscalía estatal, instancia que analiza las denuncias presentadas y la posible existencia de más personas afectadas.

Denuncias contra el abogado aumentaron tras su captura

Tras su detención, ocurrida la noche del jueves 4 de junio, José Pablo “N” quedó sujeto a prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con versiones del caso, cuando su defensa buscaba que enfrentara el procedimiento en libertad condicional, surgieron nuevas denuncias penales relacionadas con presuntos fraudes similares.

Con ello, el número de querellas habría aumentado hasta once denuncias, lo que mantiene abierta la investigación sobre el alcance real de las afectaciones patrimoniales atribuidas al imputado.

La Fiscalía informó que antes de su detención, José Pablo “N” fue requerido por un juez para presentarse de manera voluntaria y responder por las acusaciones de fraude en su contra.

Sin embargo, al no acudir al llamado judicial, fue considerado sustraído de la acción de la justicia, por lo que se emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Tras ser detenido por elementos de investigación, fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará el avance del proceso penal.

Exfuncionario estatal y figura del gremio jurídico

José Pablo “N” también tuvo presencia dentro de la administración pública estatal. Al inicio del gobierno de David Monreal Ávila fue designado como titular de la Defensoría Pública del Estado.

En su trayectoria se le había señalado como especialista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y en justicia para adolescentes. También ocupó cargos en áreas jurídicas del Gobierno de Zacatecas, entre ellos funciones dentro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Defensoría Pública.

Además, fue director Jurídico de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas y consejero estatal del Consejo de Procuración de Justicia.

Actualmente encabeza el Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas, aunque la autoridad precisó que la investigación corresponde a hechos presuntamente cometidos a título personal y no a las actividades institucionales del organismo gremial.

Las autoridades continúan integrando las carpetas correspondientes para determinar si existen más víctimas y precisar el monto total de las afectaciones.

El caso ha generado repercusión en el ámbito jurídico de Zacatecas debido al perfil del detenido, quien, además de presidir una organización de abogados, ocupó cargos relevantes dentro de la estructura gubernamental estatal.

La situación jurídica de José Pablo “N” será definida conforme avancen las audiencias judiciales y se determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los hechos que se le atribuyen.