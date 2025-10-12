Detienen a Lex Ashton tras ser dado de alta del hospital

Lex Ashton enfrenta cargos por homicidio e intento de homicidio, derivados de los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el CCH Sur de la UNAM

Lex Ashton “N”, presunto responsable del asesinato de un estudiante en el CCH Sur, fue dado de alta del Hospital General Regional número 2 del IMSS y de inmediato detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El joven de 19 años, quien fue intervenido quirúrgicamente por un coágulo en la cabeza, salió de la clínica custodiado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes esperaban afuera para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Tras leerle sus derechos, Lex Ashton fue esposado y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Iztapalapa para una revisión médica previa a su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Alrededor de las 19:46 horas de este viernes, arribó al penal a bordo de un vehículo gris, acompañado por cuatro agentes.

La Fiscalía capitalina informó que un juez de control determinará su situación jurídica en las próximas horas. La audiencia inicial se llevará a cabo este sábado.

Lex Ashton enfrenta cargos por homicidio e intento de homicidio, derivados de los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde presuntamente agredió a un estudiante de 16 años —quien posteriormente murió— y lesionó a un trabajador.

“La Fiscalía CDMX reafirma su compromiso de esclarecer los hechos, procurar justicia y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares”, señaló la dependencia en un comunicado.