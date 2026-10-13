Detienen a 'La Cabra', líder criminal de 'Mara 18' en Tabasco

Omar García Harfuch detalló que este hombre fue identificado como un objetivo prioritario en El Salvador, vinculado a por lo menos 15 homicidios

Autoridades federales y estatales anunciaron este lunes la detención de Óscar Ariel "N", alias "La Cabra", uno de los líderes de la organización delictiva "Mara 18" en el estado de Tabasco.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este hombre fue identificado como un objetivo prioritario para las autoridades de El Salvador, por lo que fue aprehendido en el municipio de Villahermosa.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador. Cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo. Agradecemos al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador @TabascoJavier y a las autoridades de Tabasco su colaboración para concretar esta detención. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026 Información detalla que este hombre cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, así como en diversos delitos sexuales y acciones relacionadas con el narcomenudeo. Ante su detención, García Harfuch agradeció al gobernador Javier May por su colaboración, así como a las autoridades que colaboraron en este operativo, tales como elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).