Detienen a Juan Alán 'N', exfuncionario de CECOP en Los Ángeles

En este último caso también está involucrada su esposa, Andrea Fernanda 'N', quien ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora

En colaboración con autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer este miércoles que Juan Alán "N", exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), fue detenido por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que ascienden a los $185 millones de pesos.

A través de un comunicado, detalló que dicha captura se concretó el pasado 10 de noviembre en colaboración con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Homeland Security Investigations (HSI).

Fiscalía de Sonora en colaboración con autoridades de Estados Unidos de América logra captura en California de exfuncionario de CECOP buscado por peculado y enriquecimiento ilícito CONSULTA LA INFORMACIÓN COMPLETA EN: https://t.co/zY18edbgCm https://t.co/LMp4Eb4NVW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 11, 2026 De acuerdo con las investigaciones, Juan Alán “N” presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, por un monto de $65 millones 626 mil 697 pesos, cuando se desempeñaba como auxiliar administrativo del CECOP. Enfrenta una segunda investigación por enriquecimiento ilícito Además, enfrenta una segunda investigación por enriquecimiento ilícito por aproximadamente $120 millones de pesos. En este último caso también está involucrada su esposa, Andrea Fernanda “N”, quien ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora. Autoridades señalaron que las investigaciones permitieron ubicar al exfuncionario en la región de Los Ángeles, donde fue localizado y detenido cuando se dirigía a su lugar de trabajo, relacionado con la remodelación de departamentos para personal retirado. Actualmente, Juan Alán “N” permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras la Fiscalía General de Justicia de Sonora realiza las gestiones para lograr su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere. Sin embargo, su traslado todavía no tiene una fecha definida, ya que dependerá de los procedimientos legales de Estados Unidos.