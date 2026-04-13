Detienen a jóvenes con droga en Cetram Mixcoac

Dos personas fueron arrestadas con mariguana y cocaína durante el Operativo Pasajero Seguro en la alcaldía Benito Juárez

Dos jóvenes fueron detenidos en el Cetram Mixcoac tras ser sorprendidos en posesión de presuntas drogas durante un recorrido de vigilancia del Operativo Pasajero Seguro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Policía Bancaria e Industrial, realizaban patrullajes en el paradero ubicado en avenida Revolución y calle Giotto, en la colonia Mixcoac, cuando detectaron a dos personas ingiriendo bebidas alcohólicas en uno de los andenes.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la @PBI_SSC detuvieron en el #CETRAM #Mixcoac, localizado en la @BJAlcaldia, a dos jóvenes en posesión de dosis de aparente narcótico.



Los hechos ocurrieron cuando los oficiales recorrían el paradero ubicado en la avenida #Revolución y la… pic.twitter.com/ie73t7WCrf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 12, 2026

Intentaron evadir a la policía

Al notar la presencia de los oficiales, los jóvenes intentaron retirarse del lugar, lo que motivó a los uniformados a marcarles el alto y realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección, se les encontraron 35 bolsitas con aparente mariguana y 20 envoltorios con polvo blanco con características de la cocaína.

Los detenidos, un hombre de 20 años y una mujer de 23, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades capitalinas señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad en centros de transferencia y prevenir la comisión de delitos en zonas de alta afluencia.