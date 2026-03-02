Detienen a joven por matar a su madre en Tlalpan

Un joven de 25 años fue detenido por autoridades de la Ciudad de México tras presuntamente asesinar a su madre con una subametralladora en la alcaldía Tlalpan

Los hechos se registraron el 28 de febrero en el pueblo de San Miguel Topilejo. Tras una llamada de auxilio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron a un domicilio donde encontraron a una mujer con manchas de sangre en el piso de la cocina.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la víctima, identificada como Gudelia, ya no contaba con signos vitales. El dictamen preliminar señaló que murió por traumatismo craneoencefálico severo provocado por herida de bala.

Señalan al hijo como agresor

Un hombre que se encontraba en el lugar informó a los agentes que el hijo de la mujer había ingresado al domicilio, sacó un arma de fuego y le disparó.

Tras el reporte, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar a Aarón, de 25 años, quien fue detenido en posesión de una subametralladora y dos cartuchos útiles.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.