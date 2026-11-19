La Fiscalía de Guerrero capturó al presunto responsable del homicidio de Eduardo Flores Salado, ocurrido el 14 de noviembre en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de Jonathan "N", señalado como probable responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, ocurrido el pasado 14 de noviembre en Acapulco.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y fuerzas federales, luego de que las investigaciones permitieran identificar al sospechoso y obtener una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, el detenido será presentado ante el juez de control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La dependencia señaló que las indagatorias realizadas hasta el momento no han identificado indicios que relacionen el homicidio de Eduardo Flores con su actividad como periodista ni con un posible crimen de odio.

La autoridad precisó que Jonathan "N" es señalado por su probable participación en los hechos, por lo que deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano judicial.

Eduardo Flores fue asesinado en Acapulco

El cuerpo sin vida del comunicador, conocido como "Lalito", fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en la zona suburbana de Acapulco.

Flores Salado colaboraba con la plataforma digital Enfoque Informativo Guerrero y era fundador del colectivo Prensa Rosa. Su asesinato provocó manifestaciones de periodistas en Acapulco y Chilpancingo, quienes exigieron justicia y una investigación transparente.

Compañeros y familiares piden esclarecer el crimen

Durante las protestas, integrantes del gremio periodístico solicitaron que no se descarte ninguna línea de investigación relacionada con el homicidio, incluida la posibilidad de que estuviera vinculado con su trabajo informativo o su activismo en favor de la comunidad LGBT+.

Julio Zenón Flores, hermano del comunicador, también pidió que el caso se investigue con perspectiva de género y que se considere la posible comisión de un crimen de odio.

La detención de Jonathan "N" representa un avance en las investigaciones, aunque será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Flores Salado.