Detienen a jefe médico del IMSS Veracruz Sur; revisan su gestión

La institución también puso a disposición de sus trabajadores mecanismos confidenciales para denunciar posibles conductas indebidas

La detención de Luis Arturo “N”, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur, derivó en su separación inmediata del cargo y en una revisión interna de los procedimientos en los que intervino.

Su arresto, ocurrido este martes 10 de noviembre en Córdoba, eleva a seis el número de trabajadores del Instituto detenidos durante este mes en la región Córdoba-Orizaba.

El IMSS informó que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) y proporcionará la información que le sea requerida. Mientras se desarrollan las investigaciones, el doctor Jorge Manuel Alegría quedó como encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas.

La detención ocurrió en Córdoba

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Detenciones difundidos sobre el caso, Luis Arturo “N” fue detenido a las 08:22 horas en la colonia Dos Caminos, en las inmediaciones de las instalaciones de la FGR.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El funcionario quedó a disposición del Ministerio Público Federal y se reportó su traslado a un penal federal en Veracruz.

Hasta la información disponible este 10 de noviembre, no se habían hecho públicos los delitos específicos que se le atribuyen, ni se había informado de una resolución judicial que definiera su situación jurídica.

En paralelo, el Órgano Interno de Control y la Unidad de Integridad del IMSS revisan los procedimientos en los que participó el servidor público.

La institución también puso a disposición de sus trabajadores mecanismos confidenciales para denunciar posibles conductas indebidas.

Otros cinco trabajadores fueron detenidos días antes

El arresto ocurre después de que el IMSS confirmara, el 6 de noviembre, la detención de cinco empleados de las regiones de Córdoba y Orizaba, entre ellos José Roberto “N”, director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 de Córdoba.

El 9 de noviembre, la gobernadora Rocío Nahle relacionó aquellas detenciones y la de una exregidora de Tierra Blanca con investigaciones por presuntas actividades de extorsión.

Esa declaración fue anterior a la captura de Luis Arturo “N”; las autoridades no han precisado si los seis trabajadores del IMSS son investigados dentro de una misma causa penal.

Sobre los primeros cinco empleados, el Instituto señaló que no desempeñaban funciones relacionadas con recursos financieros, compras o suministro de insumos.

Mantienen atención médica y nombran encargados

Tras las primeras detenciones, el IMSS aseguró que los servicios de la UMF 61 y del Hospital General Regional número 1 de Orizaba continuaban con normalidad.

La doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez, coordinadora clínica, quedó encargada de la dirección de la unidad de Córdoba.

Por su parte, la Sección IV Veracruz Sur del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. En su posicionamiento del 9 de noviembre, sostuvo que la afiliación sindical no implica responsabilidad institucional por conductas individuales y pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.