Detienen a Iris N., objetivo prioritario en Edomex por extorsión

Marina capturó en Ecatepec a Iris N., señalada como generadora de violencia y presunta responsable de extorsión y cobro de piso en Edomex

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a una mujer considerada objetivo prioritario en el Estado de México, identificada como Iris N., presunta generadora de violencia en la entidad.

La captura se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec de Morelos, como parte de un operativo coordinado con la Policía Metropolitana.

Señalamientos por delitos de alto impacto

De acuerdo con información oficial, la mujer es investigada por su probable participación en delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

Las autoridades la identifican como una figura clave dentro de una estructura delictiva que operaba en la zona, afectando principalmente a comerciantes y empresarios locales.

La Semar detalló que el aseguramiento se realizó en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), como parte de las acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad.

En un comunicado, la dependencia subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente mediante labores de inteligencia e investigación.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera cotidiana, utilizando capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación en estricto apego a derecho”, señaló la Marina.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.