Detienen a integrante de 'Los Chapitos' con armas y explosivos

Autoridades mexicanas detuvieron este martes a Filiberto Hernández Monzón, de 37 años, identificado como integrante de una célula delictiva vinculada a la facción de Los Chapitos, en el estado de Sinaloa.

En el operativo también fueron aseguradas armas largas, sustancias ilícitas, artefactos explosivos y vehículos con blindaje artesanal, entre los que destacó una unidad apócrifa con emblemas del Ejército mexicano, según informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la captura de Filiberto ‘N’ y el aseguramiento de diversos objetos se realizó a partir de dos acciones distintas en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, ambas a más de 15 kilómetros de Culiacán, capital de Sinaloa, donde los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia.

Además, las fuentes oficiales detallaron que durante estas dos acciones se “aseguraron tres armas largas, 1,770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, un paquete con marihuana, un paquete con cocaína, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas y ropa táctica".

Y también cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una “unidad apócrifa del Ejército Mexicano”.

El operativo fue coordinado por elementos de la SSPC, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).