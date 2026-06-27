Detienen a implicado en desaparición de Roxana Guzmán en Veracruz

Autoridades capturaron a un presunto implicado en la desaparición de la periodista Roxana Guzmán y mantienen un operativo de búsqueda en un rancho de Veracruz

Autoridades ministeriales detuvieron a José del Carmen "N", señalado por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que la captura se realizó en un predio ubicado en el municipio de Moloacán, donde agentes ministeriales localizaron restos humanos cuya identidad aún no ha sido determinada mediante las pruebas periciales correspondientes.

Mantienen búsqueda de la comunicadora

Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron un rancho en Moloacán, donde continúan las labores de búsqueda de Roxana Guzmán, quien fue vista por última vez hace más de 20 días.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si la periodista es buscada con vida o si los restos encontrados podrían corresponder a ella, por lo que los estudios forenses continúan en proceso.

Durante la detención de José del Carmen "N", los agentes aseguraron un arma de fuego, una motocicleta y diversas dosis de droga.

El caso ocurrió el 2 de junio

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mañana del 2 de junio un grupo de al menos cuatro personas armadas y con el rostro cubierto ingresó por la fuerza al domicilio de Roxana Guzmán tras violentar las cerraduras.

Las autoridades señalaron que el hecho quedó registrado en un video captado desde el interior de la vivienda, material que forma parte de las evidencias utilizadas por el Ministerio Público para identificar a los responsables.

En las imágenes se observa cómo los agresores sometieron a un familiar de la periodista antes de inmovilizarla y sacarla del inmueble.

Tras la denuncia de los hechos, la Fiscalía activó los protocolos de búsqueda e inició las investigaciones para ubicar a los responsables.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan con el objetivo de localizar a los demás presuntos implicados y esclarecer el caso mediante el análisis de las evidencias recabadas durante el operativo.

La institución reiteró que, hasta ahora, no existen elementos concluyentes que permitan confirmar la identidad de los restos humanos localizados en el rancho asegurado en Moloacán.