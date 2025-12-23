Detienen a hombres con 37 millones de pesos y armas en Edomex

Elementos de la SSEM y de la Secretaría de la Defensa detectaron una camioneta blindada con comportamiento inusual sobre la avenida Lomas Verdes

Un operativo conjunto de seguridad en el municipio de Naucalpan, Estado de México, derivó en el aseguramiento de 37 millones de pesos en efectivo, además de armas de fuego y cartuchos útiles, así como la detención de dos hombres. La acción fue resultado de recorridos de vigilancia realizados como parte del esquema de Mando Unificado.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, donde elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Secretaría de la Defensa detectaron una camioneta blindada con comportamiento inusual.

Camioneta blindada llamó la atención de las autoridades

La unidad, una Dodge Durango color gris, era ocupada por dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, realizaron movimientos hacia el asiento trasero. Ante esta conducta, los elementos les solicitaron detener la marcha y descender del vehículo para una inspección preventiva.

Según el reporte, los ocupantes se negaron en dos ocasiones a acatar la indicación. Durante la intervención, los uniformados observaron a simple vista armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que procedieron a su aseguramiento.

📌#Naucalpan || La #SSEdoméx, en coordinación con la @Defensamx1 detuvo a dos posibles implicados en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita. pic.twitter.com/xAT9mWUajH — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) December 22, 2025

Operativo incauta 37 mdp en efectivo, armas y cartuchos útiles

Con la presencia de un representante legal, se realizó la inspección formal del vehículo, donde se localizaron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, sin que se acreditara la legal portación de una de las armas ni la procedencia del numerario.

Derivado de estos hechos, fueron detenidos Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Autoridades investigan el origen del dinero

Las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación por la probable comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso continúa en análisis mientras se realizan las diligencias correspondientes.