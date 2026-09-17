Detienen a hombre señalado por matar perros en Aguascalientes

Un hombre fue detenido en San Francisco de los Romo, señalado por presuntamente matar perros callejeros; hallaron restos de cuatro canes

Un hombre identificado como Omar, alias “El Pinto”, de 44 años, fue detenido en Aguascalientes por su presunta participación en el delito de atentados al equilibrio ecológico, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el fiscal estatal, Manuel Alonso García, el detenido se dedicaba a la pepena de basura y residía en la comunidad de San José del Barranco, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Las investigaciones comenzaron después de que habitantes de la zona señalaron que el hombre presuntamente recogía perros callejeros y los llevaba hasta su domicilio.

Según las denuncias, los animales eran vistos acompañando al ahora detenido cuando ingresaba a su vivienda, pero posteriormente dejaban de ser vistos en la comunidad.

Localizan restos de cuatro perros en su domicilio

Tras obtener una orden de aprehensión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal acudieron al domicilio del sospechoso.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron en el patio restos óseos correspondientes a al menos cuatro perros, además del cuerpo sin vida de otro can.

El fiscal señaló que durante una entrevista, el hombre habría declarado que golpeaba a los perros hasta causarles la muerte y posteriormente los preparaba para consumirlos.

La Fiscalía indicó que el detenido está siendo sometido a estudios psicológicos por parte de peritos, con el objetivo de determinar si presenta alguna condición relacionada con su conducta.

La Fiscalía General del Estado señaló que, en caso de que sea encontrado responsable del delito que se le atribuye, el hombre podría recibir una pena de uno a 10 años de prisión.

Además, podría enfrentar una multa de entre 500 y 2 mil días, así como la obligación de cubrir la reparación del daño.