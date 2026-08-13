Detienen a hombre que transportaba tigre de Bengala blanco

Policías de la Ciudad de México detuvieron al hombre tras ser reportado circulando en una camioneta con el felino, del cual no pudo acreditar su propiedad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que transportaba de manera ilegal una cría de tigre de Bengala blanco en las inmediaciones de la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa.

La acción se derivó de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre la presencia del felino dentro de una camioneta particular.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Central de Abasto, cuando un ciudadano informó a los policías que había observado un tigre blanco en el asiento del copiloto de una camioneta gris.

Los oficiales acudieron al punto señalado, ubicado en el cruce de Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, donde localizaron el vehículo.

De acuerdo con los reportes, el conductor intentó evadir a los agentes al notar su presencia; sin embargo, fue interceptado y sometido a una revisión.

Al solicitarle la documentación que acreditara la legal propiedad y el permiso para el traslado del ejemplar, el hombre no pudo presentar ningún documento válido.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026 La persona detenida fue identificada como José Luis “N”, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con la posesión y traslado de fauna silvestre protegida. Especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal realizaron una valoración del felino y determinaron que se trata de una tigresa de Bengala blanca de aproximadamente cuatro meses de edad. El ejemplar fue asegurado y trasladado para su resguardo, con el fin de ser entregado posteriormente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las autoridades recordaron que el tigre de Bengala es una especie catalogada en peligro de extinción y que su posesión y traslado requieren acreditar la procedencia legal y contar con los permisos correspondientes, por lo que el caso permanecerá bajo investigación.