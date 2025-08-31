Detienen a hombre que retenía a menor de 13 años como 'esposa'

Un hombre de 35 años fue detenido en San Luis Potosí por retener a una menor de 13 años, alegando que era su esposa y negando entrársela a sus padres

Un hombre de 35 años, identificado como Ángel “N”, fue arrestado y vinculado a proceso tras mantener bajo retención ilegal a una adolescente de 13 años, en un caso que ha despertado preocupación sobre la protección de la niñez en el estado, esto en San Luis Potosí.

La Fiscalía General de Justicia potosina informó que la menor fue localizada en una vivienda de la avenida Ricardo B. Anaya, donde permanecía desde hacía varios días. El sujeto alegaba que la adolescente era su “esposa”, lo que encendió alarmas por la posible existencia de delitos relacionados con explotación infantil.

La intervención de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos permitió el rescate de la joven, quien ahora se encuentra bajo resguardo institucional y con acompañamiento especializado.

Tras la audiencia inicial, un juez de control determinó la prisión preventiva justificada para el imputado, mientras se desarrolla la investigación complementaria, fijada en un plazo de tres meses. El delito que se le imputa es robo de infante, por lo que permanecerá recluido en el centro penitenciario de la capital.