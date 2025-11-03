Detienen a hombre por presunto tráfico de tarántulas en CDMX

La denuncia viral en redes permitió su ubicación en Azcapotzalco; la SSC aseguró al sujeto y la especie protegida, y el caso quedó en manos del MP.

Una denuncia ciudadana en redes sociales derivó en la detención de un hombre que presuntamente ofrecía en venta tarántulas de especie protegida en la vía pública, en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron a la avenida Azcapotzalco y calle Esperanza, luego de que usuarios difundieran imágenes del sujeto manipulando varios ejemplares. Al llegar al lugar, los agentes observaron al hombre sosteniendo una tarántula de rodillas rojas (Brachypelma smithi), especie originaria de México y considerada protegida ambientalmente.

Tras informarle que su comercialización requiere permisos especiales, el hombre de 53 años fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. La tarántula fue resguardada para valoración médica y posterior canalización a un sitio adecuado.

El caso tomó fuerza después de que un video publicado en X mostrara al sujeto colocando los arácnidos sobre su cuerpo para ofrecerlos a transeúntes, lo que generó indignación entre usuarios y colectivos ambientalistas.

⚠️ Hay un señor vendiendo arañas sin la menor precaución afuera del mercado Azcapotzalco.



Me lo manda una amiga que por más que ha tratado de llamar al 911 no le contestan. @AzcapotzalcoMx@SSC_CDMX @YoAmoaLaCiencia pic.twitter.com/sPZ854ufnW — Laura Brugés (@LauraBruges) October 31, 2025

La SSC recordó a la ciudadanía que la compra, venta o posesión ilegal de fauna silvestre constituye un delito, e invitó a reportar cualquier caso similar ante la Brigada de Vigilancia Animal, la Fiscalía General de Justicia o la PAOT.