Detienen a hombre por dañar cableado en alcantarilla

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado tras ser sorprendido afectando la red pública en la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por presuntamente ocasionar daños a la infraestructura pública en la colonia Felipe Carrillo Puerto, luego de atender un reporte canalizado desde el Centro de Atención de Emergencias al número de emergencia 9-1-1.

La intervención se originó cuando personal de mantenimiento alertó sobre la presencia de un individuo que ingresó a una alcantarilla ubicada en el puente subterráneo de la avenida Epigmenio González, en su incorporación hacia la avenida 5 de Febrero.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron al sospechoso con las características señaladas y confirmaron que el cableado de los equipos instalados en el interior registraba afectaciones.

Por estos hechos, el sujeto fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) para determinar su situación jurídica.