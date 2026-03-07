Detienen a hombre por acosar sexualmente a niña en Coyoacán

La cámara de vigilancia captó el hecho ocurrido frente al Instituto Nacional de Pediatría en CDMX; testigos intervinieron y el sospechoso fue detenido.

Un hombre fue detenido en la alcaldía Coyoacán tras ser acusado de realizar tocamientos a una niña de 8 años afuera del Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y posteriormente difundido en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el presunto agresor fue identificado como Rodolfo “N”, de 25 años, quien fue retenido por personas que se encontraban en la zona hasta la llegada de los policías.

Video muestra presunto acoso contra niña en Coyoacán

Las cámaras registraron los hechos ocurridos el 3 de marzo en las avenidas del Imán e Insurgentes Sur. En las imágenes se observa a la menor acompañada por su abuela mientras se encontraban comprando en una tienda cercana al hospital.

Mientras la abuela realizaba la compra, un hombre con gorra roja se colocó cerca de la menor. Instantes después, la niña se aleja de forma repentina y permanece visiblemente incómoda durante el resto de la interacción en el local.

Una vez que terminan la compra y se retiran unos pasos del lugar, la menor señala al hombre que se encontraba dentro de la tienda y le explica a su abuela que presuntamente la tocó de manera inapropiada.

Abuela confronta al presunto agresor

Tras escuchar a su nieta, la mujer regresa hacia la tienda y reclama al sujeto por lo ocurrido. En ese momento, un empleado del local interviene y solicita ayuda a otras personas cercanas para contactar a las autoridades.

Al percatarse de la situación, el presunto agresor intenta huir del lugar. Sin embargo, vecinos y personas que se encontraban en la zona reaccionaron rápidamente y lograron retenerlo hasta la llegada de la policía.

Durante la intervención ciudadana, el hombre fue sometido por varias personas antes de ser entregado a los agentes de seguridad.

#Indignante 😡 ||👇🏼Cámaras de seguridad de un puesto de la Alcaldía #Coyoacán, en la #CdMx, captaron el ac0s0 s3xu@l que sufrió una m3nor de edad de ocho años, quien iba acompañada de su abuelita. pic.twitter.com/hPV2NyNpsY — Del Valle Noticias (@DelValleNot) March 6, 2026

Autoridades confirman detención de exconvicto

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y procedieron con la detención del probable responsable, quien fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades detectaron que el individuo ya había ingresado al sistema penitenciario en 2021 por el delito de robo calificado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que determinará las responsabilidades correspondientes en el caso.