Detienen a hombre en La Merced con más de 200 dosis de droga

Un hombre de 37 años fue detenido en La Merced con más de 200 dosis de presunta droga, cartuchos, celulares y dinero, en la alcaldía Venustiano Carranza

Un hombre de 37 años fue detenido en la colonia La Merced Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de ser sorprendido con más de 200 dosis de presunta droga.

La detención ocurrió como resultado de trabajos de vigilancia implementados para combatir la incidencia delictiva en la zona. De acuerdo con las autoridades, los policías observaron al sujeto mientras manipulaba varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para distribuir sustancias ilícitas.

Le encuentran mariguana, cocaína y metanfetamina

Los agentes se aproximaron al hombre y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección localizaron una mochila tipo cangurera que contenía diferentes sustancias.

En su interior había 153 bolsitas con aparente mariguana, 60 bolsitas con presunta cocaína y una bolsa con aproximadamente 33 gramos de posible metanfetamina.

Además de las sustancias, los policías encontraron 15 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones necesarias.

Las autoridades señalaron que el hombre es señalado como posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

La investigación continuará para establecer el origen de las sustancias aseguradas y determinar la posible responsabilidad del detenido en actividades relacionadas con la distribución de drogas.