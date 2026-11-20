La revisión se realizó en la Terminal 2 con apoyo de Aduanas, Marina y la SSPC; el detenido quedó ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica

Este jueves, un hombre procedente de Texas fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de que se detectara que transportaba dos armas de fuego.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, elementos de seguridad realizaron una inspección en la Terminal 2, en donde encontraron armas de diversos calibres en su equipaje.

En el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, detuvo a una persona que transportaba dos armas de fuego de diferentes calibres en su equipaje, procedente de Texas, Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad fortalece las acciones de inspección y vigilancia para prevenir el ingreso ilegal de armas de fuego y garantizar la seguridad en los puntos de entrada al país. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026 Tras el hallazgo, el hombre fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Durante la inspección participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observa la incautación de dos armas cortas, además de sus respectivos cargadores dentro de un maletín. Incautan droga en el aeropuerto de Ciudad de México Durante los últimos meses se han incautado drogas y dinero en el aeropuerto de Ciudad de México. El caso más reciente es el ocurrido el pasado 30 de octubre, cuando se detectaron 2.5 kilos de droga oculta dentro de un paquete declarado como "juguetes", el cual iba a ser enviado a Reino Unido.