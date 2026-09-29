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Detienen a hombre con pistola y droga en Michoacán

Por: Fernanda Izaguirre

28 Septiembre 2026, 20:21

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Elementos de corporaciones de seguridad detuvieron al presunto infractor durante acciones de vigilancia implementadas en la zona.

Detienen a hombre con pistola y droga en Michoacán

Un arma de fuego y cuatro bolsas con hierba verde, presuntamente marihuana, le fueron decomisadas a un hombre durante una acción operativa realizada en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado ningún dato sobre la identidad o datos personales del detenido.

La captura fue ejecutada por elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Policía Municipal como parte de los despliegues del Plan Michoacán por la Paz y Justicia. El aseguramiento incluyó la pistola, un cargador abastecido con cartuchos útiles y los envoltorios con el enervante.

Tanto el detenido como el armamento y la sustancia decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

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