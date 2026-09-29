Detienen a hombre con pistola y droga en Michoacán

Elementos de corporaciones de seguridad detuvieron al presunto infractor durante acciones de vigilancia implementadas en la zona.

Un arma de fuego y cuatro bolsas con hierba verde, presuntamente marihuana, le fueron decomisadas a un hombre durante una acción operativa realizada en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado ningún dato sobre la identidad o datos personales del detenido.

👮🏻‍♂️🚔Como parte de las acciones del #PlanMichoacán, en una acción operativa en Apatzingán, elementos de #GuardiaCivil, @GN_MEXICO_ y la Policía Municipal, aseguraron a un hombre que se encontraba en portación de un arma de fuego y 4 bolsas con hierba verde al parecer marihuana.👮🏻 pic.twitter.com/QAoD51ZSe0 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 29, 2026 La captura fue ejecutada por elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Policía Municipal como parte de los despliegues del Plan Michoacán por la Paz y Justicia. El aseguramiento incluyó la pistola, un cargador abastecido con cartuchos útiles y los envoltorios con el enervante. Tanto el detenido como el armamento y la sustancia decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.