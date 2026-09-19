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Detienen a hombre con dosis de cristal en Guanajuato

Por: Fernanda Izaguirre

18 Septiembre 2026, 17:50

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La Secretaría de Seguridad de Irapuato capturó al presunto implicado con narcóticos y lo puso a disposición del Ministerio Público.

Detienen a hombre con dosis de cristal en Guanajuato

En atención a un reporte realizado a los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal de Irapuato concretaron la detención de un hombre identificado como Cruz "N", de 40 años de edad, en posesión de diversas dosis de sustancias ilícitas.

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Los Presidentes, donde los efectivos interceptaron al presunto implicado tras la denuncia sobre actividad sospechosa en la zona.

Durante la revisión protocolaria, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal le aseguraron 32 dosis de presunta droga conocida como cristal, así como un estuche pequeño y una báscula gramera.

Tanto el detenido como la sustancia narcótica asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

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