Detienen a hombre con dosis de cristal en Guanajuato

En atención a un reporte realizado a los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal de Irapuato concretaron la detención de un hombre identificado como Cruz "N", de 40 años de edad, en posesión de diversas dosis de sustancias ilícitas.

#SSCMIrapuato 🚨 | Policía Municipal detiene a Cruz N con 32 dosis de presunta droga cristal.



En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 40 años en la colonia Los Presidentes.#IrapuatoSeguro pic.twitter.com/Ye3jW6A7uW — Secretaría de Seguridad Ciudadana 👮🏻‍♀️ (@segpublicaira) September 18, 2026

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Los Presidentes, donde los efectivos interceptaron al presunto implicado tras la denuncia sobre actividad sospechosa en la zona.

Durante la revisión protocolaria, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal le aseguraron 32 dosis de presunta droga conocida como cristal, así como un estuche pequeño y una báscula gramera.

Tanto el detenido como la sustancia narcótica asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.