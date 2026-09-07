Detienen a hombre con arma y droga en El Rosario, Sinaloa

Elementos de la Policía Estatal arrestaron a un motociclista armado en posesión de 200 dosis de cristal en la colonia Centro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvieron a un civil en posesión de un arma de fuego, cartuchos, dosis de presunta sustancia ilícita y un vehículo en la cabecera municipal de El Rosario.

La detención se concretó mientras los efectivos estatales realizaban patrullajes de prevención y vigilancia para la inhibición de delitos en la colonia Centro.

Durante el recorrido, los agentes interceptaron a un hombre a bordo de una motocicleta Italika sin reporte de robo, a quien le detectaron un arma fajada en la cintura y un contenedor plástico.

En el sitio se aseguraron una pistola marca Glock calibre 9 mm, tres cargadores, 40 cartuchos útiles del mismo calibre y 200 dosis de una sustancia con las características del cristal, con un peso total aproximado de 53 gramos.

El detenido y la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.