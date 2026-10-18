Detienen a hombre con 191 dosis de posible droga en CDMX

Un hombre fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc con 191 dosis de posible droga, 500 gramos de marihuana y una camioneta

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente le encontraron 191 dosis de posible droga y alrededor de 500 gramos de marihuana a granel en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información difundida por la dependencia, la detención ocurrió en la calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, cuando policías realizaban labores de vigilancia y observaron al conductor de una camioneta gris manipulando bolsas de plástico con aparente marihuana.

Intentó escapar al notar la presencia policial

Cuando los oficiales se aproximaron, el hombre habría intentado huir al encender el vehículo. Sin embargo, los agentes lograron interceptarlo y efectuaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron 132 bolsas con posible marihuana, un paquete con aproximadamente 500 gramos de la misma hierba y otras 59 bolsas con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína.

Además, aseguraron un morral azul, un teléfono celular y la camioneta en la que se encontraba el sospechoso.

Investigan posible relación con un grupo delictivo

La SSC informó que, tras consultar información relacionada con el detenido, se identificó la posibilidad de que forme parte de un grupo delictivo presuntamente vinculado con robo, secuestro, extorsión y narcomenudeo.

El hombre fue informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público, junto con los objetos y las sustancias aseguradas. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.