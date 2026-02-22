Detienen a hombre autista con botarga en carnaval de Campeche

De acuerdo con su testimonio, en el club de natación donde participa le ofrecieron colocarse la botarga a cambio de comida y bebidas durante el evento.

Un hombre fue detenido durante el carnaval de Ciudad del Carmen, en Campeche, luego de utilizar una botarga presuntamente alusiva a Gerardo Sánchez Sanzores, sobrino de la gobernadora Laida Sanzores y quien tiene aspiraciones a un cargo de elección popular.

Se trata de Aramis González, de 33 años, persona con trastornos del espectro autista, quien relató lo ocurrido tras su detención por parte de elementos municipales.

Relata uso de la fuerza durante la detención

Todos estamos repartiendo lo que nos regalaron y la policía se nos acercó con fuerza bruta y me negó regalar lo que yo estaba, lo que me sobraba y pues me usó la fuerza bruta y se me detuvo.

De acuerdo con su testimonio, en el club de natación donde participa le ofrecieron colocarse la botarga a cambio de comida y bebidas durante el evento.

Me daban bebidas por tener el muñeco puesto. Donde yo tomé la botarga, yo sí conozco que hay una persona que se llama Gerardo Sánchez tal vez, pero no lo conozco, solo sé que va al deportivo donde yo me ejercito y hago deporte, de ahí tomé la botarga con el grupo de natación.

Autoridades señalaron alteración al orden público

Según lo expuesto, los policías argumentaron que la botarga estaba alterando el orden público. El reglamento del carnaval Carmelita establece que ninguna persona o grupo puede participar sin estar inscrito, además de prohibir la propaganda política.

Entonces me empujaron y pues ya no me pude defender porque no sabía, no sabía lo que había pasado, no, entonces como no sabía lo que estaba pasando.

Publicación en redes y silencio oficial

En redes sociales, Gerardo Sánchez Sanzores publicó: “lamento mucho la violencia con la que fue tratado el muchacho que detuvieron con mi nombre”.

Se solicitaron entrevistas con el ayuntamiento y con la dirección de la policía municipal; sin embargo, no se emitieron declaraciones sobre el caso.