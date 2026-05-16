Detienen a Gerardo Mérida exsecretario de Seguridad de Sinaloa

En días recientes también trascendió que el exsecretario habría promovido un amparo para intentar frenar cualquier orden de aprehensión o extradición hacia EUA.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue detenido en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de seguridad que lo vinculan con una investigación del Departamento de Justicia de ese país por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario habría sido señalado por presuntamente brindar protección a integrantes de “Los Chapitos” a cambio de sobornos millonarios, lo que forma parte de una línea de investigación sobre redes de corrupción y encubrimiento dentro de estructuras de seguridad.

Fuentes de seguridad indican que Mérida figura en expedientes de autoridades estadounidenses como parte de una investigación en curso relacionada con operaciones del crimen organizado en México.

En días recientes también trascendió que el exsecretario habría promovido un amparo para intentar frenar cualquier orden de aprehensión o proceso de extradición hacia Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya confirmado su estatus legal definitivo.

Las autoridades de ambos países no han emitido una postura oficial ampliada sobre la detención ni sobre los posibles cargos que enfrentaría el exfuncionario.