Detienen a Genaro 'N', alias 'el Silencio' en Guanajuato

Genaro Ramírez Hernández, segundo del CJNG en Bajío Cuitzeo, coordina extorsión, drogas, secuestros, homicidios y robo de vehículos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este miércoles de la detención en Guanajuato de Genaro ‘N’, alias el Silencio o el Manotas, quien es un "objetivo prioritario" de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gobierno de México tras ser un generador de violencia.

En una publicación en su cuenta de X, el titular de la dependencia precisó que la detención se realizó en el municipio de Uriangato al ser identificado como un generador de violencia en Michoacán y Guanajuato.

“Se le vincula con homicidios, robo en cajeros y la privación de la libertad de dos agentes de SSPC Mexico, ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 4 de septiembre”, detalló el mensaje publicado en redes sociales.

Y agregó que Genaro 'N' cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

Según fuentes oficiales, Genaro Ramírez Hernández es segundo en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo, pues coordina las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

“Mantiene pugnas con Los Caballeros Templarios y Grupo X, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro” en Michoacán, enfatizó la fuente.

La detención se llevó a cabo tras la investigación y la coordinación interinstitucional de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.

Guanajuato y Michoacán se ubican como dos de los ocho estados en el país que acumulan el 66% de las extorsiones, según la SSPC.