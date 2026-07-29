Detienen a fisicoculturista por presunto asesinato de sus padres

Ángel 'N', conocido dentro de la comunidad fitness de Puebla, fue detenido la madrugada del domingo, por presuntamente matar a sus padres

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Un fisicoculturista y entrenador deportivo identificado como Ángel “N”, de 30 años, fue detenido por autoridades municipales por su presunta responsabilidad en el asesinato de sus padres y las lesiones provocadas a su hermano menor dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real I, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades durante la madrugada del domingo 26 de julio tras escuchar una fuerte discusión y gritos provenientes del domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula acudieron al lugar y encontraron a tres personas lesionadas al interior del inmueble.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron la muerte de Ángel Ponciano R. y Luz María M., padres del detenido, mientras que una tercera víctima, identificada como su hermano menor, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Según versiones difundidas por medios locales, al momento de la intervención policial el presunto agresor mostró un comportamiento errático y realizó declaraciones de carácter religioso.

Testigos y reportes señalan que habría asegurado actuar por un supuesto “mandato divino”, aunque esta información forma parte de las investigaciones en curso.

Ángel “N”, quien era conocido en la comunidad fitness de Puebla como entrenador personal, fisicoculturista y asesor en nutrición deportiva, fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Diversos reportes señalan que el acusado habría presentado antecedentes de problemas relacionados con adicciones y que recientemente había dejado un centro de rehabilitación, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos señalamientos.

Asimismo, se investiga si existían antecedentes de violencia familiar.

El caso ha generado conmoción en Puebla debido a la gravedad de los hechos y a la notoriedad del detenido dentro del ámbito deportivo local.

La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar el móvil del crimen y el estado legal del presunto responsable.