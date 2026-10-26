Detienen a exoficial mayor de Copalillo por extorsión

Fuerzas federales y estatales capturaron en Iguala a un presunto operador de un grupo delictivo junto a dos cómplices con armamento.

Samuel “N”, quien se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo y es señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo "Los Tlacos", fue detenido en el municipio de Iguala junto a dos presuntos cómplices, Pedro “N” y Heriberto “N”, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

La captura fue informada por las Comandancias de la IX Región Militar y la 35.ª Zona Militar, precisando que la ejecución de las órdenes de aprehensión se llevó a cabo el pasado 23 de octubre de 2026 por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Durante la intervención, a los tres imputados se les aseguró armamento y droga.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades ministeriales, Samuel “N” y sus acompañantes son presuntos responsables del delito de extorsión agravada en Copalillo. Las indagatorias establecen que los detenidos recurrían a amenazas e intimidaciones para obligar a los comerciantes locales a comprarles diversos productos de la canasta básica, imponiendo un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en la zona.

Tanto los arrestados como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente en el estado de Guerrero, la cual dará seguimiento al proceso penal, desahogará las diligencias periciales pertinentes y determinará su situación jurídica.