Detienen a exlíder buscadora por feminicidio en Sonora

Blanca Zulema V. T. y otro sujeto fueron detenidos por el feminicidio de Karla Yureth, de 19 años, en San Luis Río Colorado

Una ex integrante y líder de un colectivo de búsqueda en Sonora fue detenida junto con otro hombre por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una joven de 19 años en San Luis Río Colorado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó la captura de Blanca Zulema V. T., de 43 años, y Jesús Guillermo N., de 26 años, quienes son señalados como responsables del asesinato de Karla Yureth N.

El crimen ocurrió en junio

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Reforma, donde Blanca, Jesús y la víctima se encontraban consumiendo drogas y bebidas alcohólicas.

La Fiscalía de Sonora señaló que el crimen habría tenido un móvil pasional, debido a que Jesús Guillermo, quien presuntamente tenía interés en la joven, la encontró junto a otro hombre.

Según la investigación, ambos agresores habrían privado de la libertad a Karla Yureth, a quien golpearon en repetidas ocasiones y posteriormente asfixiaron con una bolsa de plástico hasta causarle la muerte.

Trasladaron el cuerpo a una zona desértica

Después del feminicidio, los presuntos responsables colocaron el cuerpo de la joven dentro de un contenedor de basura y posteriormente lo llevaron a una zona desértica, donde fue localizado el 20 de junio.

Tras reunir elementos que establecían la probable responsabilidad de los acusados, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión que fue ejecutada el 8 de julio en la colonia Solidaridad de San Luis Río Colorado.

Ambos fueron presentados ante un juez de Control, quien formuló la imputación correspondiente y determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La acusada había participado en búsquedas

El caso generó mayor impacto luego de que se diera a conocer que Blanca Zulema había formado parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

En 2021, la mujer se incorporó al grupo Buscando en San Luis R. C. tras la desaparición de su sobrino Abisai Saucedo Valenzuela y con el paso del tiempo asumió funciones como líder buscadora.

Posteriormente se separó del colectivo debido a diferencias con integrantes del grupo, mientras que la búsqueda de su sobrino continúa pendiente.

Mónica Espinoza, actual dirigente de Buscando en San Luis R. C., explicó que el colectivo difundió una ficha de búsqueda de Blanca Zulema debido a que la familia consideraba que realmente se encontraba desaparecida.

Sin embargo, la Fiscalía de Sonora informó que la mujer presuntamente simuló su desaparición con el objetivo de evitar ser localizada por las autoridades.

Espinoza señaló que los familiares de Blanca Zulema desconocían la situación y posteriormente ofrecieron disculpas al colectivo tras conocerse los hechos.