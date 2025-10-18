Detienen a exjugador felino por presunto asesinato de tránsitos

El joven, originario de Sinaloa, jugó entre 2017 y 2019 en el equipo auriazul como mediocampista e incluso llegó a meter gol en un Clásico Regio

Este viernes autoridades de Sinaloa detuvieron a cuatro presuntos delincuentes, quienes son señalados de asesinar a dos agentes de tránsito en el sector San Rafael, en Culiacán.

Entre los apresados se encuentra Edgar "N", de 23 años de edad, quien fue jugador de Tigres de la UANL hace algunos años, incluso siendo regular con las Fuerzas Básicas, donde llegó hasta la categoría Sub 17.

El joven, originario de Sinaloa, jugó entre 2017 y 2019 en el equipo auriazul como mediocampista e incluso llegó a meter gol en un Clásico Regio mientras estaba en divisiones inferiores.

Se sabe poco de lo que fue de su vida personal, pero de acuerdo con los registros de la Liga MX, el último partido de Edgar "N" fue en 2019, después de eso no se tiene más información sobre su carrera profesional o la vida fuera del deporte.

De momento, el resto de los detenidos no han sido identificados, pero se les decomisaron armas largas, cortas, munición, cartuchos útiles y equipo táctico.

Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.