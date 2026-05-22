Detienen a exfuncionaria por desviar más de 19 millones de pesos

Las irregularidades supuestamente se realizaron durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, bajo el desarrollo turístico en la llamada “Riviera morelense”.

Las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq) sumaron una nueva detención luego de que autoridades de Morelos capturaran a Elizabeth Marina ‘N’, exjefa del Departamento de Contabilidad del organismo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.

La exfuncionaria es señalada por su posible participación en el presunto desvío de más de 19 millones de pesos, recursos que estaban destinados a proyectos de desarrollo turístico en la llamada “Riviera morelense”.

Acusan desvío millonario en Lago de Tequesquitengo

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las irregularidades financieras fueron detectadas durante 2022 dentro del fideicomiso encargado del desarrollo de la zona turística.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la orden de aprehensión contra Elizabeth Marina ‘N’, quien enfrenta acusaciones por presunto peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.

Detención se suma a otro exdirectivo investigado

El caso también involucra a Dionicio Emanuel ‘N’, exdirector del Filateq y detenido previamente como parte de las indagatorias sobre una supuesta red relacionada con el saqueo de recursos públicos y reservas territoriales vinculadas al Lago de Tequesquitengo.