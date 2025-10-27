Detienen a ex policía por desaparición de los 43 normalistas

Alejandro Mejía Meza fue capturado por la FGR y trasladado al penal del Altiplano por su presunta participación en la desaparición de los 43.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Guerrero a Alejandro Mejía Meza, ex policía municipal de Iguala e identificado como uno de los presuntos responsables en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Fuentes federales confirmaron que la aprehensión fue realizada el jueves 23 de octubre, frente a la presidencia municipal de Cuautepec, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El detenido, conocido como El Granito de Oro, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Mejía Meza fue asegurado por el delito de delincuencia organizada, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.

Durante la noche en que desaparecieron los normalistas, el ex agente fungía como comandante operativo de la Policía Municipal de Iguala, cargo desde el cual, según las investigaciones, habría coordinado acciones junto con otros elementos implicados.

La detención de Mejía Meza era una de las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015, al señalar su presunta participación directa en los hechos. Su captura se suma a otras realizadas este año por parte de la FGR, en el marco de las nuevas líneas de investigación abiertas en el caso.