Detienen a ex coordinador de PC Sonora por explosión en Waldo's

El imputado ya está a disposición de un juez de control y la investigación apunta a que la falta de supervisión permitió que el riesgo persistiera

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, autoridades estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel González Alvarado, ex titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), por su presunta responsabilidad en omisiones legales vinculadas al incendio de una tienda de la cadena Waldo's.

Los hechos y la imputación

Al exfuncionario se le acusa del delito de incumplimiento de un deber legal. Según las investigaciones encabezadas por la Fiscalía del Estado, González Alvarado se encontraba en funciones durante el periodo en el que la dependencia omitió realizar las revisiones obligatorias de seguridad en el establecimiento siniestrado.

Dichas inspecciones habrían detectado la permanencia irregular de un transformador eléctrico dentro de las instalaciones de la tienda, factor que las autoridades señalan como determinante en las condiciones que provocaron el incendio.

Situación jurídica

Se informó que el imputado ya se encuentra a disposición de un juez de control y la investigación apunta a que la falta de supervisión permitió que el riesgo persistiera de manera negligente.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial para definir su situación jurídica y posibles medidas cautelares; hasta el momento, ni la defensa del exfuncionario ni la actual dirección de Protección Civil han emitido una postura oficial adicional.

El caso ha generado una fuerte reacción ciudadana, al tratarse de un puesto clave encargado precisamente de la prevención de desastres y la seguridad pública.

¿Qué pasó en el Waldo's de Hermosillo?

Una tragedia sacudió el centro de Hermosillo la tarde del sábado 1 de noviembre, luego de que una explosión en una tienda departamental dejara 22 personas fallecidas y al menos 12 lesionadas.

El siniestro se registró alrededor de las 15:00 horas, en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Doctor Noriega y Matamoros. La fuerte detonación fue seguida de un incendio que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para controlar las llamas, realizar labores de rescate y la evacuación de la zona. Tras sofocar el fuego, la atención se centró en la atención a las víctimas.